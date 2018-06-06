Избирательная комиссия Тюменской области начала готовиться к кампании по выборам губернатора

фото из архива. tyumen.izbirkom.ru фото из архива. tyumen.izbirkom.ru

Акты Избирательной комиссии Тюменской области, регламентирующие подготовку и проведение выборов губернатора, актуализировали на заседании облизбиркома, сообщается на официальном сайте.

Так, были внесены изменения в инструкцию о порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов при проведении выборов губернатора, определен порядок формирования и расходования этих денежных средств. Изменения связаны с приведением имеющихся норм в соответствие с федеральным и областным законодательством. Напомним, обе инструкции были приняты в рамках предыдущей избирательной кампании в июне 2014 года.

Следующим решением утверждена форма листа поддержки кандидата на должность губернатора Тюменской области. При облизбиркоме создана рабочая группа по проверке соблюдения порядка выдвижения кандидата, достоверности подписей. В состав группы вошли три члена комиссии с правом решающего голоса и три работника аппарата комиссии.

Следующими тремя решениями были утверждены формы удостоверений: доверенного лица кандидата на должность губернатора Тюменской области; зарегистрированного кандидата; членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, назначенных кандидатами на должность губернатора Тюменской области.

Часть решений, связанных с избирательной кампанией по выборам губернатора региона, будет опубликована в областных печатных СМИ, остальные - размещены на сайте облизбиркома.