На Ямале модернизируют рыбопромысловый флот

фото правительство ЯНАО фото правительство ЯНАО

18 плашкоутов: 11 - у Горковского рыбозавода, пять – у "Тазагрорыбпром" и два приемотранспортных судна Салемальского рыбозавода отремонтируют в 2018 году, сообщает правительство ЯНАО.

В распоряжении рыбодобывающих предприятий находятся 75 несамоходных изотермических судов, в том числе 62 плашкоута.

"Несамоходный флот – важное звено в производственной цепочке, он обеспечивает сохранность и качество уловов. От технического состояния несамоходного флота напрямую зависит безопасность обслуживающего персонала, находящегося на этих судах круглосуточно", - отмечает директор департамента агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия Виктор Югай.

В 2019 году планируется приобрести 12 новых плашкоутов и отремонтировать 13. Также в плане – ремонт двух рефрижераторных судов.

Большое значение для развития рыбодобывающей отрасли Ямала имеют крупные самоходные суда. С 2011 года предприятием "Гыдаагро" эксплуатируется судно "Нум" класса река-море. Судно задействовано как на заморозке добываемой рыбы непосредственно на месте лова, так и на ее транспортировке. В навигацию 2017 года в Тобольск "Нум" вывез 220 тонн рыбы. В навигацию-2018 в работу включится еще одно судно такого типа – "Полярная звезда", переоборудование которого недавно завершилось в Тюмени. Возможности судна позволяют использовать его не только как транспортный рефрижератор, но и как рыбоперерабатывающий комплекс на местах промысла – на магистрали реки Обь, в Обской и Тазовской губах.

Предприятия округа готовятся к летней путине, которая открывается на магистрали реки Обь в середине июня и длится до сентября. С начала 2018 года на Ямале добыто 1 тыс. 700 тонн рыбы.