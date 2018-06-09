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Участники международного автопробега Москва - Токио встретятся с тюменцами

Спорт, 16:43 09 июня 2018

фото reservesmankind.com

Автопробег Москва - Владивосток - Токио, который проходит под эгидой Года волонтера и Года России в Японии, стартовал из Москвы 26 мая. В Тюмень участники международного автопробега приедут 16 июня, сообщают организаторы.

Участники автопробега пообщаются с жителями Тюмени и Тюменской области с 16 по 19 июня. Затем отправятся во Владивосток, где пробудут с 5 по 13 сентября. Заключительный этап автопробега пройдет по территории Японии и завершится в Токио 25 сентября.

Организаторы автопробега - Межрегиональная общественная организация "Морской Арт-клуб".

Проект поддерживают: Государственная дума РФ, Министерство иностранных дел, Ростуризм, Рослесхоз, посольство Японии в России, Российский Союз боевых искусств, Культурный фонд Морихиро Ивата, Национальный казачий экономический союз и другие общественные и государственные организации.

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# автопробег , Москва , Токио , Тюмень

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