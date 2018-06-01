В Тюменской области поддержат производителей, открывающих фирменные магазины

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В Тюменской области разработан механизм поддержки сельхозтоваропроизводителей для развития фирменных магазинов. Об этом на заседании круглого стола по вопросам совершенствования товаропроводящей инфраструктуры и развитие системы логистических центров сообщил директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Андрей Пантелеев.

"Фирменная розница – это канал, который всегда имел динамику роста, - подчеркнул он. - Сегодня в регионе 35 производителей уже имеют более 310 фирменных магазинов, в которых работает более – 2 тысяч 400 человек. Товарооборот в 2017 году составил 6,3 миллиарда рублей, в том числе тюменского продукта - на 4,7 миллиарда".

Кроме того, крупные предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, сельхозтоваропроизводители имеют торговые филиалы и представительства в ряде городов Урала и Сибири. Агрофирма "КРиММ" - в Ноябрске, "Золотые луга" - в Сургуте, Нижневартовске, Ноябрьске, Новосибирске, Омске, Челябинске, Екатеринбурге, Ишимский мясокомбинат – в Сургуте, и Ханты-Мансийске. Через фирменные магазины и отделы, открытые в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах реализуют свою продукцию АО "Продо Тюменский бройлер", ООО "Ясень-Агро", ЗАО "Казанская рыба".

Андрей Пантелеев сообщил, что по поручению губернатора в рамках программы "Продаем тюменское" разработан механизм поддержки фирменной розницы, предполагающий кредит 1 млн рублей под 3% на три года.

"В результате мы рассчитываем получить еще 100 фирменных магазинов, товарооборот вырастит на 3,8 миллиарда рублей, где 2,9 миллиарда – это продукция тюменских товаропроизводителей. Дополнительно будет создано более 400 рабочих мест, в бюджет поступит более 10 миллионов НДФЛ".

Борис Олейник