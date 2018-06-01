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Тюменские футболисты проведут четыре контрольных матча

Спорт, 11:07 15 июня 2018

фото ФК "Тюмень"

Футболисты "Тюмени" под руководством Евгения Маслова все предсезонные сборы в преддверии нового сезона первенства России по футболу среди команд ФНЛ проведут на базе стадиона "Геолог", сообщает клуб.

Футболисты клуба, дублеры, а также игроки на просмотре занимаются в двухразовом режиме. Старт сезона намечен на 17 июля. В этот день "Тюмень" дома примет калининградскую "Балтику".

До этого времени сибирякам предстоит провести четыре контрольных матча. Согласно предварительному расписанию, черно-белые 20 июня отправятся в гости к "Уралу" из Екатеринбурга. Остальные игры пройдут на стадионе "Геолог".

28 июня футболисты проведут двустороннюю встречу. 2 июля в гости тюменские игроки встретятся с екатеринбургским "Уралом-2", а 11 июля подопечные Евгения Маслова встретятся с "Челябинском".

Восемь из десяти первых матчей первенства ФНЛ "Тюмень" проведет дома.

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# матчи , первенство , футбол

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