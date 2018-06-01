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Ямальские семьи по программе "Сотрудничество" переезжают в Тюменскую область

Экономика, 08:55 18 июня 2018

фото ИА "Тюменская линия"

86 ямальских семей получили господдержку в рамках программы "Сотрудничество" с начала 2018 года, сообщает правительство ЯНАО.

На переселение ямальцев в Тюмень и населенные пункты юга Тюменской области выделен 1 млрд рублей. Всего господдержку в 2018 году получат около 400 ямальских семей.

"Сегодня 86 семей получили новое жилье, более 200 семей выбирают подходящую квартиру, еще около 100 семей в этом году ждут эти приятные хлопоты. А улучшение жилищных условий жителей Ямала – приоритетное направление для окружного правительства", - подчеркнул первый заместитель губернатора ЯНАО Алексей Ситников.

Стоимость одного квадратного метра жилья, утвержденная приказом главного управления строительства в Тюменской области, для программы "Сотрудничество" составляет 48 тыс. 296 рублей. Утвержденная Минстроем средняя рыночная стоимость одного квадратного метра жилья в Тюменской области за второй квартал года составляет 43 тыс. 49 рублей. Таким образом, участники программы могут рассчитывать на большую сумму субсидии, чем средняя цена жилья в Тюмени.

Программа "Сотрудничество" реализуется с 2005 года. Социальные выплаты получили 1 тыс. 94 семьи.

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# жилье , программа , Ямал

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