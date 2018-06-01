Малый и средний бизнес выручают потребительские кооперативы

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Представители малого и среднего бизнеса испытывают трудности при продвижении своей продукции через торговые сети. Об этом на заседании круглого стола в областной думе заявила начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности департамента АПК Тюменской области Светлана Сухова.

"Альтернативным каналом сбыта продукции для малых форм хозяйствования являются заготовительные и потребительские кооперативы, - сообщила она. - Они закупают сельскохозяйственную продукцию у граждан, которые ведут личные подсобные хозяйства, поставляют ее на перерабатывающие предприятия области и реализуют в торговых точках, на ярмарках, в учреждения социальной сферы".

Поставки продуктов питания в учреждения социальной сферы, по оценкам специалистов, является перспективным направлением гарантированного сбыта сельскохозяйственной и пищевой продукции, экономического роста в АПК.

По словам Светланы Суховой, для повышения эффективности расходов на закупки товаров в 2015 году была создана региональная информационная система "Мониторинг цен", которая позволила выстроить связи между учреждениями социальной сферы и поставщиков продовольствия.

"В 2017 году объем поставленной продукции местного производства – молочная продукция, хлеб и хлебобулочные изделия, яйцо, мясо птицы, говядина, картофель, овощи составил два миллиарда рублей, что составило почти 90%, - пояснила Светлана Сухова. - В муниципальных районах области проводится активная работа по созданию системы закупок у малых форм хозяйствования и поставки ее в учреждения социальной сферы через потребительские кооперативы".

Круглый стол в Тюменской областной думе был посвящен вопросам совершенствование товаропроводящей инфраструктуры и развитие системы логистических центров на территории Тюменской области.

Борис Олейник