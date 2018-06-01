Депутаты: поваленные ураганом деревья до сих пор не убраны с тюменских кладбищ

Фото duma.tyumen-city.ru Фото duma.tyumen-city.ru

Почему на городских кладбищах до сих пор не убраны поваленные майским ураганом деревья? С таким вопросом депутаты тюменской городской думы обратились к директору департамента городского хозяйства Тюмени Семену Тегенцеву.

Депутат Мурат Тулебаев поинтересовался у главы ведомства, почему в некоторых местах захоронения до сих пор не ликвидированы последствия урагана, обрушившегося на Тюмень в мае.

По словам парламентария, спустя месяц на кладбищах все еще лежат поваленные ветром деревья. "Это приводит к тому, что на территории кладбищ возникают стихийные свалки, и мы получаем сообщения об этом. Ведь люди видят поваленные деревья, ветки, и начинают наваливать туда собственный мусор. А это снова головная боль и для МКУ "Некрополь" и для всех нас", - заявил депутат.

На это директор департамента городского хозяйства ответил, что администрации Тюмени об этой проблеме известно, количество поваленных деревьях на кладбищах уже установлено и принимаются меры к их уборке. "Был проведен анализ ситуации, сваленных деревьев более трехсот пятидесяти, - сообщил Семен Тегенцев. – Уже формируется закупка и вскоре эти деревья будут убраны".

С итогами 2017 года по реализации муниципальной программы "Развитие благоустройства и охраны окружающей среды в Тюмени на 2015 — 2020 годы" представитель администрации города познакомил парламентариев на последнем в текущем созыве гордумы заседании комиссии по экономическому развитию и ЖКХ.

В том числе Семен Тегенцев рассказал, что мероприятия по благоустройству и охране окружающей среды включают в себя содержание городских лесов и кладбищ.

Николай Ступников