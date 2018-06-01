Уральские единороссы обсудили в Тюмени итоги праймериз

Фото пресс-службы ТРО "Единая Россия" Фото пресс-службы ТРО "Единая Россия"

Итоги предварительного голосования партии "Единая Россия" по выборам губернатора Тюменской области будут подведены 18 июля на заседании конференции Тюменской региональной партийной организации.

Об этом сообщил журналистам секретарь Ханты-Мансийского регионального отделения партии Борис Хохряков, комментируя результаты заседания Межрегионального координационного совета "Единой России" по Уральскому федеральному округу, которое завершилось в Тюмени.

"Предварительное партийное голосование по выборам губернатора Тюменской области стартует 25 июня в Тюмени. В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре предварительное голосование по выборам губернатора Тюменской области состоится 27 июня, в Ямало-Ненецком автономном округе - 28 июня. В качестве кандидатов выступят временно исполняющий обязанности главы региона Александр Моор и депутаты Тюменской областной думы Владимир Нефедьев и Фуат Сайфитдинов", - рассказал Борис Хохряков.

Секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов рассказал, что одним из важнейших вопросов на заседании Межрегионального координационного совета стало подведение итогов предварительного голосования, состоявшегося 3 июня во всех шести регионах Уральского федерального округа.

"Внутрипартийная избирательная кампания по определению кандидатов от "Единой России" на выборах Тюменской городской думы была одной из наиболее сложных. Необходимо отметить, что Тюмень отличилась участием в праймериз большого количества молодых кандидатов. Если в целом по стране кандидатов в возрасте до 35 лет было порядка 35 процентов, то в Тюмени - около половины. Два молодых тюменских политика, участвовавших в партийном проекте "ПолитСтартап" одержали победы в одномандатных округах. Кроме того, 11 представителей молодежи войдут в партийный список. Я считаю, это большое достижение. Из действующих депутатов-единороссов на предварительном голосовании победили 12", - сообщил Андрей Артюхов.

По его словам, список кандидатов в депутаты Тюменской городской думы от "Единой России" будет утвержден на партийной конференции 29 июня. Там же будет оглашена партийная предвыборная программа.

"Законодательное собрание Ямало-Ненецкого автономного округа выберет губернатора 9 сентября из числа кандидатур, предложенных президентом Российской Федерации по представлению временно исполняющего губернатора Тюменской области", - сообщил секретарь Ямало-Ненецкого регионального отделения "Единой России" Алексей Ситников.

Заседание Межрегионального координационного совета "Единой России" по Уральскому федеральному округу прошло в Тюменском технопарке. В работе совета приняли участие полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Игорь Холманских, врио губернатора Тюменской области Александр Моор, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, врио губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

Евгений Бабенко