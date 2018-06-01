Тюменка во время прогулки на катере упала в Туру

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Прогулка на катере по Туре закончилась для тюменки в больнице. 20 июня девушка упала в холодную речную воду и потеряла сознание.

Очевидцы происшествия вызвали спасателей и скорую помощь. "Вызов поступил в 14 часов 51 минуту, - рассказала пресс-секретарь областного департамента здравоохранения Александра Малыгина. - Бригада скорой медицинской помощи прибыла через несколько минут".

Пострадавшую тюменку доставили в больницу Водников, где ей оказали соответствующую медицинскую помощь и направили на амбулаторное наблюдение. Помощь спасателей не потребовалась, отметили в областном МЧС.

Николай Ступников