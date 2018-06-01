Реализация молока в Тюменской области выросла до тысячи тонн в сутки

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Реализация молока в сутки превысила отметку в 1 тыс. тонн, сообщает департамент АПК Тюменской области.

Лидеры роста реализации молока - предприятия, использующие современные технологии, позволяющие автоматизировать основные производственные процессы. Это хозяйства Голышмановского, Тюменского, Ярковского, Сладковского районов и Заводоуковского городского округа.

Также улучшилось качество кормов, которые повышают производительность животных. Отметим, по итогам 2017 года Тюменская область вошла в Топ-30 регионов-лидеров РФ по производству молока, выдав результат в 298,6 тыс.тонн. При этом показала один из лучших в стране прирост продуктивности — 7,2 %.

Активная работа по увеличению молочной продуктивности и повышению эффективности молочного животноводства продолжается. В настоящее время поголовье только племенного скота молочного направления в Тюменской области насчитывает 32 тыс. голов. Несмотря на сложную ситуацию с ценой реализации молока, с более жесткими требованиями ГОСТ и техническими условиями по качеству молока, совместными усилиями удается сохранять положительную тенденцию роста реализации молока.

При этом качество молока - это основной показатель, который помогает Тюменской области выдержать конкуренцию с другими регионами и без которого невозможно повысить объемы потребления, а следовательно и объемы реализации молока.