В Тюмени состоялся выпускной стипендиатов программы "Альфа-Шанс"

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Альфа-Банк совместно с ТюмГУ провели в Тюмени выпускной для стипендиатов программы благотворительного стипендиального проекта "Альфа-Шанс" набора 2016 года.

Десять талантливых второкурсников в течение двух лет получали от Альфа-Банка стипендию в размере 5 тыс. рублей. Традиционная встреча состоялась в офисе банка. В ней приняли участие начальник Управления молодежной политики ТюмГУ Денис Степанчук и его коллега ведущий менеджер центра социальной работы Анастасия Громова, представители Альфа-Банка в Тюмени: директор по розничному бизнесу Светлана Охлопкова, директор по массовому бизнесу Евгений Козлов и региональный руководитель по информационной политике и связям с общественностью Алина Шапка.

Стипендиальная программа "Альфа-Шанс" разработана специально для поддержки талантливой молодежи. Она объединяет более трехсот студентов лучших российских вузов, помогая им максимально реализовать свои интеллектуальные способности. В Тюмени программа реализуется с 2013 года. В этом году среди выпускников стипендиатов программы студенты нескольких Институтов ТюмГУ: Института социально-гуманитарных наук, Института химии, Института математики и компьютерных наук, Института биологии и Финансово-экономического института.

Выпускники поделились достижениями за два года обучения в университете и рассказали, как каждому из них в течение двух лет стипендия Альфа-Банка помогала в реализации намеченных планов. Кто-то изучал языки, кто-то тратил на путешествия. У каждого – свой путь, интересы и цели. Например, с помощью полученных средств студент Института биологии ТюмГУ Павел Подзолков смог позволить себе необходимую технику для учебы и творчества. "Благодаря стипендии "Альфа-Шанс", мне удалось жить без постоянной оглядки на финансы и даже накапливать средства. Это позволило прочно стоять на ногах первые два курса и уделять максимально внимания обучению и научной деятельности. Спасибо за это Альфа-Банку", - рассказал выпускник.

"Альфа-Шанс" – это история не про деньги, это история про удачное использование возможности. Если вы видите, что у вас есть возможность, ее ни в коем случае нельзя упускать. Не должно быть такого, что "а вдруг не пройду, а вдруг не получится". Может не получиться, но попробовать всегда стоит!", - поделилась Алена Никитина, студентка ТюмГУ, выпускница программы.

В свою очередь представители университета и банка поздравили студентов с их успехами и выразили надежду на то, что опыт участия в подобной программе будет помогать ребятам и в дальнейшей жизни. "Нам очень приятно, что поддержка, которую мы оказываем в результате программы "Альфа-Шанс", помогает ребятам реализовать свои мечты, свои цели, что кто-то смог построить фундамент для своего дальнейшего развития", - отметил Евгений Козлов директор по малому бизнесу Альфа-Банка в Тюмени.

Напомним, что стипендиальная программа "Альфа-Шанс" реализуется в 17 ведущих вузах России, в том числе и в Тюменском госуниверситете. Она рассчитана на студентов первых курсов. Претендовать на нее могут золотые медалисты и победители Всероссийских школьных олимпиад. Попасть на очередной набор студентов в программу новоиспеченные первокурсники смогут уже в сентябре 2018 года.