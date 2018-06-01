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Станислав Черчесов: специальных замен в сборной на матч с Уругваем не будет

Спорт, 16:07 24 июня 2018

Фото РФС

В стартовый состав сборной России на матч с Уругваем войдут те игроки, которые лучше готовы, сообщил главный тренер сборной Станислав Черчесов на пресс-конференции в Самаре, передает "Интерфакс".

"Завтра специальных замен мы никаких делать не собираемся", - ответил Черчесов на вопрос журналистов о том, планирует ли он замены в составе сборной на матч с Уругваем.

По его словам, российская сборная готовится к игре с Уругваем так же, как и к другим играм.

"Понятно, что мы квалифицировались, но это ни о чем не говорит - играть будут те, которые лучше готовы", - сказал Черчесов.

При этом он подчеркнул, что сборная России будет стараться выйти из группы с первого места.

"Уругвай будет готовиться к 1/8 финала через нашу игру, а мы - через их игру. Другое дело, что нам надо поделить места. Мы хотим быть первыми", - заявил тренер.

Россия и Уругвай досрочно оформили выход в 1/8 финала ЧМ-2018. После двух туров группового этапа у обеих команд по 6 очков, при этом у сборной России лучше разница забитых и пропущенных мячей.

Матч между сборными пройдет 25 июня на стадионе "Самара-Арена".

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# чемпионат мира по футболу

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