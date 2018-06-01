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Пять человек спаслись из горящего автобуса в Тюмени

Происшествия, 12:40 27 июня 2018

фото из архива ИА "Тюменская линия"

Пять человек, в том числе водитель автобуса № 39, самостоятельно покинули салон во время возгорания, сообщает управление МЧС России по Тюменской области.

Сообщение о возгорании на пульт дежурного поступило в 11 часов 21 минуту. Автобус загорелся на ходу в районе 7-го Губернского проезда. На момент прибытия двух пожарных расчетов пассажиры и водитель покинули салон автобуса.

По словам заместителя начальника пресс-службы регионального управления МЧС Геннадия Грибича, полностью сгорел моторный отсек автобуса.

На месте происшествия продолжают работать дознаватели, которые назовут точную причину возгорания и размер ущерба.

Анжела Лебедева

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# автобус , пожар

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