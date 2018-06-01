В Тюменской области суточный объем реализации молока превысил тысячу тонн

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Реализация молока в сутки в Тюменской области превысила отметку в одну тысячу тонн. Рекордные надои стали результатом долгосрочной работы по повышению качества молока, а также его потребления.

Специалистов отрасли с этим событием поздравил врио губернатора Тюменской области Александр Моор.

"Реализация молока-сырья в сутки превысила отметку в тысячу тонн. Такого успеха удалось добиться благодаря общим усилиям: научным и производственным подходам, высокотехнологичным разработкам и, конечно, профессионализму специалистов. Покорение очередного рубежа важно не только для конкретных хозяйств, но и для всего нашего региона. Все мы, жители Тюменской области, заинтересованы в том, чтобы молочное животноводство успешно развивалось на нашей территории, наращивало свою конкурентоспособность, расширяло рынки сбыта и достигало новых производственных вершин. Сельское хозяйство - одна из приоритетных отраслей экономики и опора государства. Радует, что АПК в регионе уверенно набирает обороты – создаются и расширяются сельскохозяйственные предприятия, внедряются современные технологии", - говорится в поздравлении.

Александр Моор поблагодарил всех работников молочной отрасли за ежедневный упорный и добросовестный труд, любовь к родной земле и пожелал крепкого здоровья, счастья и всего самого доброго.

В Тюменской области лидеры роста реализации молока - предприятия, использующие современные технологии, позволяющие автоматизировать основные производственные процессы. Это хозяйства Голышмановского, Тюменского, Ярковского, Сладковского районов и Заводоуковского городского округа. Также улучшилось качество кормов, которые повышают производительность животных. Отметим, по итогам прошлого года регион вошел в Топ-30 субъектов-лидеров РФ по производству молока, достигнув результата в 298,6 тысяч тонн. При этом показал один из лучших в стране прирост продуктивности — 7,2%.

Работа по увеличению молочной продуктивности и повышению эффективности молочного животноводства продолжается. В настоящее время поголовье только племенного скота молочного направления в Тюменской области насчитывает 32 тыс. голов. Несмотря на сложную ситуацию с ценой реализации молока, большой конкуренцией (в том числе и со стороны стран Запада), более жесткими требованиями ГОСТ и техническими условиями качества молока совместными усилиями удается сохранять положительную тенденцию роста его реализации. При этом качество молока - это основной показатель, который помогает Тюменской области выдержать конкуренцию с другими регионами. Без него невозможно повысить объемы потребления, а, следовательно, и объемы реализации молока.