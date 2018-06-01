Проблемы и перспективы развития регионального водоснабжения обсудили общественники

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Общественники изучили перспективы и проблемы развития систем водоснабжения и водоотведения Тюменской области на заседании 28 июня, сообщает региональный департамент ЖКХ.

О действующих системах водоснабжения и водоотведения, положительном опыте региона и проблемах сферы рассказал начальник отдела инфраструктурных проектов Артур Галимов. Благодаря системной работе по развитию сферы водоснабжения и водоотведения, которая ведется в регионе более 20 лет, во всех городах и районных центрах Тюменской области выполнены работы по строительству или реконструкции водопроводных очистных сооружений (ВОС), население обеспечено водой питьевого качества.

"За счет строительства и реконструкции водопроводных очистных сооружений обеспеченность населения Тюменской области водой питьевого качества возросла с 40 до 87,3 процентов, - подчеркнул Артур Галимов. - С 2 до 54 процентов возросла доля сельских населенных пунктов, обеспеченных водой питьевого качества. Доля уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене, снизилась с 37,1 до 24 процентов".

Для обеспечения водой питьевого качества жителей малых сельских населенных пунктов Тюменской области ведется работа по установке блочных станций очистки воды. В зависимости от наличия сетей водоснабжения такие станции могут подавать очищенную воду в сеть или в тару потребителя. В муниципальных районах области уже установлены 311 блочных станций с розливом в тару потребителя и 24 блочно-модульных станции водоочистки для подачи в сеть. В 2018 году запланирована установка еще 55 блочных станций в населенных пунктах с численностью населения более 350 человек, в том числе 31 станция – с разливом в тару потребителя и 24 – на сетях водоснабжения. Это позволит обеспечить качественной питьевой водой 26,5 тыс. жителей, а доля обеспеченности населения чистой водой к концу 2018 году составит 88,2 %.

Планируется продолжить оснащение малых населенных пунктов блочными станциями водоочистки, строительство канализационных очистных сооружений в районных центрах и крупных населенных пунктах.

Для привлечения внебюджетных инвестиций для модернизации объектов ЖКХ, в том числе водоснабжения и водоотведения ведется заключение концессионных соглашений. В сфере ЖКХ Тюменской области их уже 10. Общий объем инвестиций по ним – более 26 млрд рублей. Из них 5 соглашений предусматривают модернизацию систем водоснабжения и водоотведения. В рамках предусмотренных мероприятий, в частности, водоснабжение Тобольска будет полностью переведено на подземные источники водоснабжения. С этой целью заканчиваются работы по строительству водозабора и водоочистных сооружений в п. Сумкино Тобольска, в финальной стадии работы по реконструкции Соколовского водозабора.

В 2017 году заключено концессионное соглашение в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения Тюмени. Объем планируемых инвестиций составит 22,1 млрд рублей. Система водоснабжения Тюмени будет полностью переведена на более стабильные, качественные и защищенные от антропогенного влияния – подземные источники водоснабжения.

Еще один крупный проект – это объединение в единую сеть хозяйственно-бытовой и ливневой канализации, что позволит повысить эффективность работы двух этих важных систем, сократить затраты на их раздельное обслуживание и обеспечить отведение ливневых стоков в тех районах, где отсутствует ливневая система водоотведения. Большой объем работ будет проведен не только на сооружениях, но и на сетях.

Всего в рамках концессионного соглашения специалистам тюменского водоканала предстоит заменить и построить более 135 км водопроводных сетей.