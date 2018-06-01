В Голышмановском районе ремонтируют дороги

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Улично-дорожную сеть в п. Голышманово и Голышмановского района обновляют летом 2018 года, сообщает администрация района.

В залинейной части п. Голышманово отремонтируют дороги в трех переулках. Во время весеннего паводка эти дороги становились непроходимыми. Во всех сельских территориях района традиционно защебенят по 500 метров дорог на улицах, которые определены депутатами местных дум. Предусмотрены очистка кюветов и укладка водопропускных труб.

Как рассказал заместитель главы района Александр Ледаков, тендер на дорожно-строительные работы в п. Голышманово выиграло ДРСУ-7 АО "ТОДЭП". Контракт на щебенение дорог в сельских поселениях заключен с ООО "Азимут". "Планируем в райцентре построить тротуары в микрорайоне, где располагаются первый корпус агропедколледжа и больница. В прошлом году там выполнили переустройство автобусной остановки, сейчас сделаем хорошую пешеходную развязку, чтобы передвигаться было безопасно", - сказал он.

На ремонты улично-дорожной сети Голышмановского района потратят более 40 млн рублей, примерно половина из них пойдет на обустройство дорог в селах. Также проведут работы по замене и установке дополнительных дорожных знаков на сумму 300 тыс. рублей.