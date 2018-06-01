Подозреваемого в изнасиловании девочки задержали в Ишиме

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Мужчину, обвиняемого в преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетней, задержали в Ишиме, сообщает СК СУ РФ по Тюменской области.

Напомним, 8 января 2018 года в Ишиме неизвестный изнасиловал восьмилетнюю девочку. Было возбуждено уголовное дело по статье "Изнасилование". На поиски подозреваемого в Ишим из Тюмени выехали сотрудники областного управления СК.

Подозреваемый был установлен и задержан благодаря информации о совпадении ДНК-профиля одного из проверяемых лиц с образцами, найденными на месте преступления.

Подозреваемый - местный житель 1964 года рождения, ранее привлекался к уголовной ответственности. Мужчине уже предъявлено обвинение, по решению суда он заключен под стражу.

Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководства следственного управления СК России по Тюменской области.