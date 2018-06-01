Самолетная пробка в тюменском аэропорту Рощино взволновала пассажиров
фото Уральская транспортная прокуратура
Пассажиры рейса Тюмень-Салехард сообщили о том, что воздушное судно 29 июня перемещено на стоянку с взлетной полосы, пишет ИА "Север-Пресс".
Обеспокоенные пассажиры пытались выяснить, все ли в порядке с судном.
Как выяснилось впоследствии, на взлетной полосе Рощино образовалась "пробка" из-за того, что перевозчик пропускал международный рейс Тюмень – Бургас.
Воздушное судно, следовавшее в Салехард, полностью исправно и вылетит в ближайшее время.