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Самолетная пробка в тюменском аэропорту Рощино взволновала пассажиров

Происшествия, 16:09 29 июня 2018

фото Уральская транспортная прокуратура

Пассажиры рейса Тюмень-Салехард сообщили о том, что воздушное судно 29 июня перемещено на стоянку с взлетной полосы, пишет ИА "Север-Пресс".

Обеспокоенные пассажиры пытались выяснить, все ли в порядке с судном.

Как выяснилось впоследствии, на взлетной полосе Рощино образовалась "пробка" из-за того, что перевозчик пропускал международный рейс Тюмень – Бургас.

Воздушное судно, следовавшее в Салехард, полностью исправно и вылетит в ближайшее время.

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# аэропорт , Рощино , самолет

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