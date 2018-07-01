Тюменские дзюдоисты отправились на всероссийский чемпионат в Чечню

фото ЦОП "Тюмень-дзюдо" фото ЦОП "Тюмень-дзюдо"

Шестой Чемпионат России по дзюдо среди клубов состоится в столице Чеченской Республики Грозном 1 июля.

Команды-победители получат право представлять Россию на Чемпионате Европы в декабре текущего года. Бороться за первые места отправились и три тюменских команды. В мужских состязаниях будут принимать участие серебряный призер Чемпионата России 2016-го года, серебряный призер "Золотой Лиги" Чемпионата Европы 2017-го года, клуб "Новый Поток", и бронзовый призер Чемпионата России 2017-го года, клуб "Боец". Женский состав "Нового Потока" также примет участие в соревнованиях, сообщает ТОС.

Отметим, тюменские девушки стали победителями прошлогоднего чемпионата в своей категории. Пресс-служба Федерации дзюдо России сообщает, что на официальном сайте спортивного объединения (www.judo.ru) будет доступна трансляция чемпионата.

Соб. инф.