Любые инициативы общественников должны быть услышаны, убежден Александр Моор

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Общественная палата Тюменской области зарекомендовала себя, как авторитетная площадка для обсуждения самых важных вопросов. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Моор, выступая на заседании областного общественного органа.

Врио главы региона тепло приветствовал гостей из Республики Казахстан — делегацию Общественного совета Северо-Казахстанской области, прибывшую в Тюмень для подписания соглашения о сотрудничестве с Общественной палатой Тюменской области.

Роль гражданского общества и общественной инициативы в социально-экономическом развитии региона очень велика, уверен Александр Моор.

"В своем послании в марте 2018 года президент России Владимир Путин сказал: чтобы идти вперед, динамично развиваться, мы должны расширить пространство свободы, укреплять институты демократии, местного самоуправления, структуры гражданского общества, быть страной, открытой миру", - напомнил он. Развитие негосударственного сектора - это, без сомнения, одна из "точек роста", убежден врио губернатора.

"Любые инициативы, мнения и чаяния общественников должны быть услышаны и рассмотрены, для всех нужно искать эффективные решения. Для себя я вижу задачу - обеспечить все возможности для такого всестороннего диалога", - сказал он.

Сегодня в Тюменской области работают более 2 тыс. некоммерческих организаций. Ежегодно открываются около 150 новых НКО, которые реализуют проекты по поддержке семьи, материнства и детства, охране здоровья, сохранению исторической памяти, организации культурного досуга, правовому и экологическому просвещению. В стороне не остается и социальная поддержка и защита граждан. Благодаря работе общественных организаций в деятельность социальной сферы внедряются эффективные технологии, развивается конкуренции на рынке социальных услуг, растет их качество.

В 2018 году из регионального бюджета на поддержку НКО выделено более 60 млн рублей, это в 3 раза больше, чем в прошлом году.

"Некоммерческие организации области успешно участвуют в конкурсе президентских грантов. Это говорит о росте их профессионализма и готовности зайти на рынок социальных услуг", - констатировал врио губернатора, отметив, что для дальнейшего развития и поддержки НКО в регионе создана необходимая инфраструктура, действуют 10 региональных ресурсных центров по их поддержке.

"Негосударственные ресурсные центры получают финансовую поддержку из областного бюджета на конкурсной основе. В 2018 году мы делаем ставку на развитие муниципальных программ поддержки и развития НКО. Муниципальные образования к этой работе подключились в 2017 году, первыми успешно апробировали эти программы Ялуторовск и Исетский район. На сегодняшний день действует уже девять муниципальных ресурсных центров. В регионе оказывается имущественная поддержка НКО. Организации могут получить льготную аренду или безвозмездное пользование муниципальные помещения. В областной столице 34 общественных объединения уже воспользовались этим правом. В целом, тюменская региональная система поддержки и развития НКО по праву считается одной из самых эффективных в стране", - подчеркнул Александр Моор.

Врио губернатора поддержал инициативу о проведении в 2018 году форума активных граждан Тюменской области "Мы вместе" в августе и форума областной Общественной палаты "Сообщество Сибири" - в ноябре.

В 2018 году получил развитие одобренный администрацией президента Российской Федерации портал "Тюмень - наш дом", который направлен на информирование жителей и выстраивание с ними эффективной обратной связи по вопросам реализации городских программ благоустройства, транспортной инфраструктуры, содержания дворовых территорий.

По мнению Александра Моора, необходимо еще больше повысить эффективность деятельности Общественной палаты и общественных советов при органах власти, в том числе в вопросах общественного контроля, общественной и антикоррупционной экспертизы проектов областных нормативных правовых актов, а также проведения независимой оценки качества услуг в сфере культуры, охраны здоровья, социального обслуживания и образования.

"Уверен, этому будет способствовать цикл обучающих мероприятий для руководителей и членов общественных советов при федеральных и региональных ведомствах, организованный при поддержке правительства области комиссией Общественной палаты по взаимодействию с общественными палатами муниципальных образований, общественными советами при органах госвласти. В первом полугодии состоялось два обучающих семинара с привлечением экспертов федерального уровня. Во втором полугодии планируется еще ряд подобных образовательных мероприятий. Призываю всех заинтересовавшихся принимать в них самое активное участие. Это позволит повысить уровень компетентности гражданских активистов и организаций", - считает врио главы региона.

Александр Моор отметил, что у областного Общественного совета и регионального правительства есть хорошие перспективы для дальнейшей совместной работы на благо гармоничного, поступательного общественно-политического развития региона.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Евгений Бабенко