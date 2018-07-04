Мастера скейтборда и роликов раскрыли тюменцам профессиональные секреты

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Посмотреть на показательные выступления зарубежных звезд роллер-сцены, а также научиться у них основам этого экстремального вида уличного спорта смогли юные тюменцы, увлеченные катанием на роликах. Мастер-класс ведущих тренеров из России и зарубежных стран прошел на площади 400-летия Тюмени 4 июля.

"Со 2 по 7 июля на территории спортивно-оздоровительной базы "Олимпия" в Тюмени проходит Международный субкультурный спортивный форум "SibSub Inline camp 2018". На него приехали ребята из разных городов России, а также зарубежные тренеры из США, Канады и Латвии, такие, как Монре Ливингстон и Ричи Эйслер, - рассказала идеолог проекта, первый заместитель директора Дворца творчества и спорта "Пионер" Ирина Неуймина. – А сегодня мы решили провести открытый мастер-класс для всех желающих в центре города".

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

На целый час площадь 400-летия Тюмени превратилась в экстремальную скейт-площадку. На снарядах для роллеров и скейтбордистов профессиональные спортсмены демонстрировали горожанам головокружительные трюки. После выступления тренеры показали секреты мастерства всем желающим. Для этого юным участникам мастер-класса предоставили средства защиты от случайных травм.

Экстремальные виды спорта – самые привлекательные для подростков и молодежи, считает гость мероприятия, директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Дмитрий Грамотин. "Учитывая то, сколько детей сегодня увлечены этим и катаются по улицам города, мы обязаны позаботиться о том, чтобы они могли делать это максимально безопасно для самих себя и окружающих", - подчеркнул Грамотин.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

По его словам, поскольку это довольно молодой вид спорта для нашей страны, чувствуется нехватка опытных тренеров и квалифицированных школ, способных готовить спортсменов высокого класса: "И поэтому приезд именитых спортсменов, а некоторые из них занимаются этим уже более 20 лет, – прекрасная возможность для начинающих ребят приобщиться к этому направлению".

Николай Ступников