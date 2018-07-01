В Заводоуковске руководитель коммунального предприятия предстанет перед судом за хищение

Фото следственного комитета РФ Фото следственного комитета РФ

Бывшего руководителя ООО "Орион" в Заводоуковске обвиняют в хищении более 600 тыс. рублей в сфере ЖКХ, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как следует из материалов уголовного дела, у муниципального предприятия "Заводоуковское ЖКХ" по решению налогового органа были арестованы расчетные счета. Для совершения финансовых операций было принято решение о создании в декабре 2016 года ООО "Орион", которое возглавил главный юрист данного предприятия. В том же месяце между муниципальным предприятием ЖКХ и "Орион" был заключен агентский договор, в соответствии с которым на расчетном счете "Орион" находились денежные средства, принадлежащие муниципальному предприятию ЖКХ.

По версии следствия, обвиняемый, имея доступ к расчетному счету, с декабря 2016 года по сентябрь 2017 года похитил более 600 тыс. рублей предприятия. К примеру, он за счет предприятия покупал себе топливо, мебель и так далее.

Межрайонная прокуратура утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Заводоуковский районный суд для рассмотрения по существу.