В индустриальном парке "Боровский" будут производить минеральную воду

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Завод по производству и розливу минеральной воды построит общество "Сибирь-ТрансЭН" на участке в индустриальном парке "Боровский", сообщает Тюменский технопарк.

Инвестиции в проект составят около 40 млн рублей, на производстве будет занято 24 человека. Всего три новых предприятия получили "прописку" в индустриальных парках Тюменской области.

Парк "Богандинский" пополнился двумя резидентами. Завод по производству сварочной проволоки построит компания "Техносваркомплект". В будущем продукция завода заменит на рынке изделия иностранных производителей – шведского концерна ESAB и американского Lincoln Electric – и составит конкуренцию немногочисленным отечественным предприятиям. На реализацию проекта инвестор планирует потратить 200 млн рублей, штат предприятия будет насчитывать 80 рабочих мест.

Компания "Супримекс" откроет на площадке парка цех по сборке и техническому обслуживанию дизельных и бензиновых генераторов "Титро". Компания, численность персонала которой составит 38 человек, планирует производить дизельные генераторы мощностью до 150кВт. На реализацию проекта потребуется 54 млн рублей.

До конца 2018 года в парке "Боровском", где уже запустили первое производство, начнут работать еще три предприятия, откроется агроиндустриальный парк "Ишимский", а в "Богандинском" появятся промышленный бизнес-инкубатор. В цехах инкубатора малые и средние производственные и инновационные предприятия смогут запустить опытные и малосерийные производства, а затем, отработав технологию, зайти в "Богандинский" на правах полноценных резидентов. Планируется создание центра технологического доступа, на базе которого будет осуществляться подготовка персонала для промышленных производств, кроме того он станет площадкой для промышленного аутсорсинга.

"Размещение в парке промышленного инкубатора позволит оказывать эффективную инфраструктурную поддержку на всех этапах развития предприятия: от стартапа до запуска серийного производства продукции, увязывая в единую цепочку бизнес-инкубатор, промышленный инкубатор и участок в индустриальном парке для создания серийного производства и реализации инвестпроекта", – сказала генеральный директор Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Ольга Романец.