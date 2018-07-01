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Ямальский бизнесмен не заплатил налоги на восемь миллионов рублей

Происшествия, 14:53 13 июля 2018

Фото СК РФ

Восемь миллионов рублей, скрытые от налогов, выплатит бывший руководитель фирмы в Лабытнанги. Кроме того, суд назначил предпринимателю штраф, сообщает СУ СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Мужчину признали виновным в неисполнении обязанностей налогового агента в крупном размере.

Следствие и суд установили, что с 2014 по 2016 годы гендиректор коммерческой организации в личных интересах не перечислил в бюджет налог на доходы физлиц в сумме около 8 млн рублей.

В ходе предварительного следствия бизнесмен полностью признал свою вину. Для возмещения причиненного бюджету государства ущерба на имущество директора и его фирмы наложен арест.

Бывшему руководителю назначен штрафа в размере 5 тыс. рублей, также с него взыскана в пользу государства вся сумма задолженности.

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# Лабытнанги , налоги , следственный комитет , штраф

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