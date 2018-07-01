Северянин в пьяной драке до смерти избил собутыльника

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Десять лет проведет в колонии строго режима житель Лангепаса, до смерти избивший собутыльника. Также с 28-летнего северянина в счет возмещения материального ущерба и компенсации морального вреда взыскано более 1 млн 180 тыс. рублей, сообщает СУ СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Как установило следствие, 9 марта 2018 года подсудимый и его знакомый поссорились, распивая спиртное. Северянин ударил потерпевшего кулаком по голове. Некоторое время спустя мужчины вышли на улицу и продолжили выяснять отношения у подъезда. Подсудимый еще несколько раз ударил собутыльника, после чего тот упал и стукнулся головой об асфальт.

Несмотря на оказанную медицинскую помощь, через несколько дней мужчина скончался в реанимации от черепно-мозговой травмы.

Лангепасский горсуд признал подсудимого виновным. Учитывая данные о личности виновного и отсутствие смягчающих обстоятельств, а также совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения, суд назначил северянину лишение свободы на десять лет в колонии строгого режима.

Также суд удовлетворил требования истца, и с подсудимого в пользу потерпевшей стороны взыскано более 1 млн 180 тыс. рублей.