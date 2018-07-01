Большая земля станет ближе, или Трассу Надым – Салехард сдадут раньше срока

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31 км асфальтового покрытия обустроят на трассе Надым – Салехард в 2018 году. Дорожники уже приступили к устройству проезжей части на мостовых переходах, укреплению откосов, покраске пролетных строений и установке барьерного ограждения.

Напомним, весной на участке Надым – Салехард автомобильной дороги Сургут – Салехард устроены опоры и пролетные строения на восьми мостовых переходах. С наступлением тепла дорожники приступили к укладке асфальтового покрытия. Общая протяженность дороги Надым – Салехард составит 334 км, строительство разбито на шесть участков – два из них длиною в 90 км со стороны столицы Ямала уже введены в эксплуатацию, на остальных работы продолжаются. На этой трассе 53 моста, 34 уже построены, мостовикам остается возвести еще 19.

В соответствии с документами трассу Надым – Салехард должны сдать в 2022 году, но в планах завершить работы на год раньше - 2021 году. После серии встреч с жителями округов, принято решение увеличить финансирование. Средства направят из программы "Сотрудничество". Соответствующая договоренность достигнута во время встречи врио губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова и врио губернатора Тюменской области Александра Моора.

Сроки строительства дороги Надым - Салехард неоднократно переносились из-за неблагоприятной экономической ситуации в стране. Сейчас таких проблем нет. "Начался хороший период, мы видим налоговые поступления и начинаем "наваливаться" на дорогу. Реализация этого проекта позволит соединить окружную столицу со всероссийской сетью автодорог. Это позитивно отразится на качестве жизни людей и развитии нашей экономики. Мы официально декларируем завершение работ на 2021 год, но конечно будем делать все, чтобы сделать это раньше", - сообщил врио главы Ямала.

Переоценить значение этой транспортной артерии, которая соединяет Тюмень, Ханты-Мансийский автономный округ и Ямал, невозможно. И здесь речь не только об экономике, транспортной логистике, главное - безопасность жителей. Улучшение дорожной инфраструктуры находится под контролем глав трех регионов. К примеру, семья из Салехарда, которая приезжает погостить к родственникам в Тюмень или едет в отпуск, проедет сначала по трассе Салехард - Надым, затем выйдет на трассу Тюмень – Ханты-Мансийск, и каждый участок дороги должен быть безопасным и комфортным. Ранее наибольшее число нареканий у автовладельцев вызывал участок Салым (ХМАО)- Уват (Тюменская область), сейчас этот вопрос снят: здесь уложено качественное дорожное полотно, появились бесплатные стоянки для отдыха. "Сейчас за дорогами очень хорошо следят. Не сравнить с тем, что было три-четыре года назад", - рассказал Борис Паутц, который едет с семьей из Салехарда в Нижний Тагил.

Примечательно, что на все дорожные работы, которые идут в регионах, подрядчики дают гарантийный срок. Если в течение пяти лет появятся какие-то замечания, они будут исправлены за счет подрядчиков.

В разгар лета строители используют каждый день, зачастую работают в две смены. Возведение дорог на Ямале имеет свою специфику: вечная мерзлота и болота из-за перепадов погоды ведут себя порой неожиданно - работа дорожников практически ювелирная. Здесь четко соблюдаются технологии, применяются инновационные материалы.

Введенные в эксплуатацию участки планируется передавать в федеральную собственность, а высвободившие средства от содержания направлять на дальнейшее строительство. "Современная дорога должна быть не только ровной и без ям, но и безопасной. А еще дорога должна быть очень сервисной, чтобы все путешественники, едущие на машинах, могли комфортно остановиться, перекусить, отдохнуть и просто приятно провести время", - уверен врио губернатора Тюменской области Александр Моор.

В рамках программы "Сотрудничество" на дороги Ямала в 2018 году направят более 1 млрд 600 млн рублей.

Екатерина Исаева