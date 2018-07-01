Александр Моор назвал решение по масштабной реконструкции очистных сооружений своевременным

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Временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор назвал решение по масштабной реконструкции очистных сооружений Тюмени важным и своевременным.

С реализацией крупномасштабной реконструкции очистных сооружений канализации города Александр Моор ознакомился во время рабочей поездки 19 июля.

По его словам, планы по реконструкции очистных сооружений канализации Тюмени очень масштабные. "Фактически за несколько лет, в рамках заключенного с тюменским водоканалом концессионного соглашения, нам предстоит их полностью модернизировать, увеличив производительность для дальнейшего развития системы водоотведения областной столицы, - отметил врио губернатора, - это колоссальные объёмы работ, которые сопоставимы лишь с периодом строительства этих сооружений. Важно, что решение по такой масштабной реконструкции принято своевременно и его реализация позволит обеспечить стабильную и качественную работу единственных в городе очистных сооружений канализации на многие десятилетия".

Единственные в городе очистные сооружения канализации были построены еще в 1973 году, сейчас они ежесуточно обеспечивают прием и очистку более 180 тыс. куб. м канализационных стоков. В рамках заключенного в конце 2017 года с компанией "Тюмень Водоканал" ("Росводоканал Тюмень") концессионного соглашения здесь началась крупномасштабная реконструкция, которая коснется всех этапов очистки и существенно повысит эффективность и надежность работы этих значимых для города сооружений.

В 2018 году полностью демонтированы песколовки первой очереди, которые были построены в 1973 году. В них происходит осаждение и выделение из поступающих стоков мелких тяжелых минеральных частиц (в первую очередь, песка). Это важная стадия очистки канализационных стоков, поскольку попадание большого количества песка на следующие этапы приводит к нарушению технологического цикла, сбоям в работе биологической очистки, большому износу и выходу из строя оборудования.

Очистные сооружения канализации всей страны в советские годы строились по типовым проектам, поэтому не была учтена специфическая особенность – в тюменских стоках примерно 80% составляет мелкофракционный песок, на который типовой проект не был рассчитан. В итоге, эффективность выделения песка на этих сооружениях составляла всего около 16%.

"В рамках подготовки проекта реконструкции песколовок были проведены необходимые гидравлические расчеты, учтены объемы и фракция поступающих мелких тяжелых минеральных частиц, чтобы работа новых песколовок была максимально эффективной, а сооружения отвечали всем современным стандартам и требованиям, - рассказал Мугаммир Галиуллин, генеральный директор компании "Тюмень Водоканал" ("Росводоканал Тюмень"). - Сейчас ведется строительство первой очереди горизонтальных аэрируемых песколовок с внедрением автоматизированной системы управления. Реконструкция второй очереди будет выполнена в 2019 году. В итоге, мы дополнительно увеличим производительность этих сооружений с 220 до 260 тыс. куб. м стоков в сутки".

На данный момент старые сооружения песколовок полностью демонтированы, подготовлено бетонное основание и смонтирован армирующий каркас для монтажа новых сооружений. Все работы по монтажу железобетонных конструкций строителям предстоит закончить до августа 2018 года, запустить в работу новую первую очередь песколовок планируют уже к ноябрю этого года. Только такое строгое соблюдение сроков строительства позволит в следующем году приступить к реконструкции второй очереди.