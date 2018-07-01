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Современная площадка ГТО откроется в опорном вузе

Спорт, 14:27 20 июля 2018

фото департамента по спорту Тюменской области

В студенческом городке Тюменского индустриального университета появится современная площадка для подготовки к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", сообщает вуз.

По словам ио ректора ТИУ Вероники Ефремовой, для этого в студгородке уже найден участок свободной земли.

"Мы уже достаточно хорошо продвинулись в этом направлении. Вуз не только охотно принимает абитуриентов с золотыми знаками ГТО, наши преподаватели и сотрудники сами активно готовятся и сдают нормативы", – сказала Вероника Васильевна.

Успехи опорного вуза в популяризации ВФСК ГТО среди студентов и обучающихся по программам СПО отмечены на высоком уровне. Разработанный преподавателями кафедры физической культуры и спорта ТИУ проект Тюменской области "ГТО – путь к здоровью, успеху и славе!", в составе сборной команды региона завоевал третье место Всероссийского конкурса проектов.

Напомним, золотой знак отличия ГТО при поступлении в ТИУ дает абитуриенту право на получение 5 дополнительных баллов к общей сумме конкурсных.

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# ГТО , площадка , ТИУ

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