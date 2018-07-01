Современная площадка ГТО откроется в опорном вузе

фото департамента по спорту Тюменской области фото департамента по спорту Тюменской области

В студенческом городке Тюменского индустриального университета появится современная площадка для подготовки к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", сообщает вуз.

По словам ио ректора ТИУ Вероники Ефремовой, для этого в студгородке уже найден участок свободной земли.

"Мы уже достаточно хорошо продвинулись в этом направлении. Вуз не только охотно принимает абитуриентов с золотыми знаками ГТО, наши преподаватели и сотрудники сами активно готовятся и сдают нормативы", – сказала Вероника Васильевна.

Успехи опорного вуза в популяризации ВФСК ГТО среди студентов и обучающихся по программам СПО отмечены на высоком уровне. Разработанный преподавателями кафедры физической культуры и спорта ТИУ проект Тюменской области "ГТО – путь к здоровью, успеху и славе!", в составе сборной команды региона завоевал третье место Всероссийского конкурса проектов.

Напомним, золотой знак отличия ГТО при поступлении в ТИУ дает абитуриенту право на получение 5 дополнительных баллов к общей сумме конкурсных.