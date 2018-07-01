Тюменские судьи готовятся к чемпионату КХЛ

фото ХК "Рубин" фото ХК "Рубин"

Учебно-тренировочный сбор судей Континентальной хоккейной лиги проходят в Новогорске. В них участвуют и тюменцы, сообщает ХК "Рубин".

К сезону готовятся 79 арбитров, в том числе, представители Тюмени. Это Виктор Спирин, который будет обслуживать матчи с участием клубов КХЛ в качестве главного судьи, и "лайнсмен" Максим Битюков. Оба успешно сдали тесты по ледовой и физической подготовке. Теперь участники сборов проведут короткий хоккейный турнир, разделившись на команды. Битюков и Спирин оказались партнерами в одной из них. Также судьям предстоит сдать тесты на знание теории.

Отметим, Международная федерация хоккея опубликовала новую редакцию правил, которая была принята и в КХЛ. С учетом новаций будут судиться матчи предсезонных турниров.