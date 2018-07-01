Тюменские работники торговли и общепита получили заслуженные награды

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Создание комфортной потребительской среды для жителей и гостей региона - это одна из основных задач торговли и общественного питания. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор в видеообращении к участникам торжественного приема в честь Дня работника торговли, который состоялся в региональном правительстве 26 июля.

"Предприятия торговли и общественного питания разного профиля и масштаба в Тюменской области динамично развиваются. Они вносят значительный вклад в экономическое благополучие региона, выполняют важную социальную миссию. Улучшается культура обслуживания, расширяется спектр услуг, внедряются интересные формы работы. Все это формирует положительный имидж региона, делает жизнь тюменцев лучше и создает хорошее настроение", - подчеркнул Александр Моор.

Врио губернатора тепло поблагодарил ветеранов и работников торговли и общественного питания за добросовестный труд, инициативность и преданность своему делу.

По словам директора областного департамента потребительского рынка и туризма Андрея Пантелеева, в сфере торговли и общепита трудятся сегодня более 100 тыс. жителей Тюменской области. В регионе действуют более 18 тыс. торговых объектов.

"Мы с вами активно участвуем в проведении крупных, в том числе международных спортивных и общественных мероприятий, таких, как этап Кубка мира по биатлону или фестиваль малых туристских городов в Тобольске. Все туристы, приезжающие в Тюменскую область, всегда отмечают исключительную доброжелательность наших работников торговли и общепита", - обратился Андрей Пантелеев к участникам приема. Директор департамента поблагодарил представителей федеральных и региональных торговых сетей за активную поддержку проекта "Покупаем тюменское!".

На торжественном приеме более 100 работников торговли и общественного питания получили награды федерального и регионального уровней за высокий профессионализм и добросовестный труд. Необходимо отметить, что наград удостоены не только продавцы и повара, но и педагоги, готовящие квалифицированные кадры для динамично развивающейся отрасли торговли и общепита.

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Евгений Бабенко