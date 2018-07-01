Тюменец совершил ДТП на угнанном автомобиле

фото УГИБДД по Тюменской области фото УГИБДД по Тюменской области

ДТП с участием двух автомобилей на перекрестке ул. Дружбы и Ушакова в Тюмени зарегистрировали сотрудники ГИБДД. Один из участников аварии находился за рулем угнанного автомобиля, сообщает УМВД России по Тюмени.

Сотрудники дорожно-патрульной службы установили, что один из водителей находиися в состоянии алкогольного опьянения. Документов на транспортное средство мужчина предъявить не смог. Параллельно с этим они получили информацию от оперативного дежурного отдела полиции № 2 об угоне автомобиля из ближайшего района. Заявление об этом в дежурную часть УМВД России по Тюмени поступило от местной жительницы. В ходе проверки установлено, что к совершению преступления причастен один из участников ДТП - 34-летний ранее судимый местный.

По предварительной информации, потерпевшая находилась в гостях у своей подруги на ул. Малышева, где совместно с ней и ее сожителем распивала алкогольные напитки. Вскоре заявительница уснула. Воспользовавшись этой ситуацией, фигурант забрал ключи от транспортного средства, выехав со двора, злоумышленник попал в ДТП.

Возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Кроме того, фигурант привлечен к ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.