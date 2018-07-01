  • 30 июля 201830.07.2018понедельник
  • USD62,9726
    EUR73,3442
  • В Тюмени 19..21 С 4 м/с ветер северный

Тюменец совершил ДТП на угнанном автомобиле

Происшествия, 11:25 30 июля 2018

фото УГИБДД по Тюменской области

ДТП с участием двух автомобилей на перекрестке ул. Дружбы и Ушакова в Тюмени зарегистрировали сотрудники ГИБДД. Один из участников аварии находился за рулем угнанного автомобиля, сообщает УМВД России по Тюмени.

Сотрудники дорожно-патрульной службы установили, что один из водителей находиися в состоянии алкогольного опьянения. Документов на транспортное средство мужчина предъявить не смог. Параллельно с этим они получили информацию от оперативного дежурного отдела полиции № 2 об угоне автомобиля из ближайшего района. Заявление об этом в дежурную часть УМВД России по Тюмени поступило от местной жительницы. В ходе проверки установлено, что к совершению преступления причастен один из участников ДТП - 34-летний ранее судимый местный.

По предварительной информации, потерпевшая находилась в гостях у своей подруги на ул. Малышева, где совместно с ней и ее сожителем распивала алкогольные напитки. Вскоре заявительница уснула. Воспользовавшись этой ситуацией, фигурант забрал ключи от транспортного средства, выехав со двора, злоумышленник попал в ДТП.

Возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Кроме того, фигурант привлечен к ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# автомобиль , угон

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:47 30.07.2018В Салехарде в Полуе утонул мужчина
11:25 30.07.2018Тюменец совершил ДТП на угнанном автомобиле
09:57 30.07.2018В Вагайском районе горит восемь гектаров леса
17:49 27.07.2018Владельца опасных батутов в Заводоуковске наказали рублем