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Фестиваль ГТО в Ялуторовске рассчитан на семейные команды

Спорт, 09:02 31 июля 2018

фото администрации Ялуторовского района

Муниципальный этап областного фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди семейных команд пройдет в Ялуторовске 9 сентября, сообщает администрация района.

К участию в Фестивале допускают жителей района от 6 лет и старше, изъявивших желание принять участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО в составе семьи или единолично.

Обязательными условиями участия в Фестивале являются: регистрация в АИС ГТО и наличие уникального идентификационного номера участника комплекса ГТО; наличие медицинского допуска. Возраст участников в соответствии со ступенью комплекса ГТО определяется на дату завершения соревнований.

К участию в соревнованиях допускаются семьи, в которых оба (один) родителя зарегистрированы по месту проживания в соответствующем сельском поселении, которое представляет команда. Более подробно ознакомиться с условиями проведения соревнований можно здесь.

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# ГТО , фестиваль , Ялуторовск

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