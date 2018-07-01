В Ялуторовске двадцать пять зависимых водителей лишились прав

Фото МВД.РФ Фото МВД.РФ

25 жителей Ялуторовска, имеющие медицинские противопоказания, лишены водительских прав.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, 25 водителей, страдающие наркоманией, алкоголизмом, зависимостью от психостимуляторов, а также психическими расстройствами, выявила Ялуторовская межрайонная прокуратура во время надзорных мероприятий.

К примеру, житель Ялуторовска с февраля 2017 года состоит на учете у врача-нарколога с диагнозом "пагубное употребление каннабиноидов" и имеет водительское удостоверение на право управления транспортными средствами категорий "А, B, C" (мотоциклы, легковые и грузовые автомобили).

Другой житель Ялуторовска с сентября 2015 года состоит на учете у врача-нарколога с диагнозом "синдром зависимости от опиоидов средней степени" и имеет водительское удостоверение на право управления транспортными средствами категории "B".

Еще одному горожанину была диагностирована зависимость от алкоголя средней степени. При этом у него имелось водительское удостоверение с разрешающими категориями "В, В1, С, С1".

Прокуратура направила в Ялуторовский районный суд 25 административных исковых заявлений о прекращении действия права на управление транспортными средствами в отношении данных граждан, а также прекращения действия их водительских прав. По результатам рассмотрения суд удовлетворил все прокурорские заявления.