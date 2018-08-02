Предприятия ЖКХ юга Тюменской области снова не платят энергетикам

Фото ОАО "ТЭК" Фото ОАО "ТЭК"

АО "Тюменская энергосбытовая компания" вновь обратилась в суд с исками в отношении крупнейших неплательщиков из числа предприятий ЖКХ, работающих на юге Тюменской области.

Как сообщает пресс-служба компании, одним из самых крупных дебиторов энергетиков на протяжении 6 месяцев является МУП ЖКХ "Содружество", работающее на территории села Горьковка Тюменского района. Сумма его долга перед энергетиками на 26 июля 2018 г. превысила 1,6 млн рублей. Суд встал на сторону поставщика электроэнергии, приняв решение о взыскании задолженности в размере 0,9 млн рублей, или 57% всего долга. В отношении оставшихся 0,7 млн рублей (43% от суммы всей задолженности) Тюменской энергосбытовой компанией в адрес неплательщика направлена претензия. В случае отсутствия оплаты по данной претензии энергетики обратятся в судебную инстанцию за ее взысканием.

Поскольку МУП ЖКХ "Содружество" обеспечивает тепловой энергией местное население, еще один способ воздействия на должника — ограничение режима потребления электрической энергии — может негативно сказаться на жителях села Горьковка, многие из которых исправно оплачивают коммунальные услуги. Поэтому отключение электроэнергии на предприятии-неплательщике было произведено только по окончанию отопительного сезона.

Неподобающую платежную дисциплину предприятий ЖКХ усугубляет недостаточное внимание к проблеме со стороны местных властей, которые позволяют компаниям с большой дебиторской задолженностью продолжать работать, собирая с населения платежи за собственные услуги, но не оплачивая при этом потребленные энергоресурсы. Тем не менее данный вопрос требует безотлагательного решения, поскольку последствия бездействия отрицательно скажутся на качестве жизни населения.