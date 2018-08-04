Утвержден безвизовый въезд в Россию по Fan ID до конца года

Мундиаль. Фото с сайта jourdom.ru Мундиаль. Фото с сайта jourdom.ru

Президент Владимир Путин подписал закон о безвизовом въезде в Россию до конца 2018 года для обладателей паспортов болельщиков (Fan ID), сообщает РБК.

Въезд разрешен в период по 31 декабря текущего года включительно.

После завершения финального матча ЧМ-2018 по футболу на московском стадионе "Лужники" 15 июля российский лидер заявил журналистам, что иностранцы, которые имеют Fan ID, получат право многократного безвизового въезда в Россию до конца этого года. Президент добавил, что технология Fan ID может быть распространена на другие мероприятия в России.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова уточняла, что родственники обладателей паспортов болельщиков могут получить визы в России в упрощенном режиме до конца года.





