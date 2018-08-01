Тюменская область готовится к отопительному сезону

Фото пресс-службы администрации Тюмени Фото пресс-службы администрации Тюмени

Тюменская область готовится к отопительному сезону

23,6 млн кв м жилищного фонда Тюменской области готово к отопительный периоду по данным на 6 августа. Это составляет 59,1 % от требуемого, об этом сообщает пресс-служба главного федерального инспектора по Тюменской области.

Лучше всего дела обстоят в Заводоуковском, Сладковском районах (100 % готовность), Армизонском, Бердюжском, Казанском и Нижнетавдинском районах (99,95-99,98 % готовности). Среди отстающих такие муниципальные образования, как Ишим и Ярковский район (по 29 %).

Для оперативного устранения аварийных ситуаций в Тюменской области действует 234 аварийно-восстановительные бригады (1 тыс. 142 человека личного состава, 637 единиц техники). Сформированы аварийно-технические запасы материалов и оборудования, которые хранятся в организациях коммунального комплекса, муниципальных образованиях.

Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения в регионе заменено 15,856 км ветхих теплотрасс, что составляет 56% от запланированного объема.

Напомним, что в 2017 году первым отопительный сезон начал Вагайский район (с 8 сентября). Отопительный период должен начинаться не позднее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия.