Тюменца осудят за кражу железнодорожных рельс

Фото: утурфо.мвд.рф Фото: утурфо.мвд.рф

Мужчину, подозреваемого в краже рельс, осудят в Тюмени, сообщает тюменское ЛО МВД России на транспорте.

Транспортные полицейские в пункте приема металла п. Богандинский задержали местного жителя, который пытался сдать бывшие в эксплуатации рельсы. Всего молодой человек похитил 600 кг рельс с подъездных путей производственного предприятия поселка. Стальные балки он вывез, воспользовавшись услугами грузотакси.

Злоумышленник пояснил, что каждое утро ходил вдоль железнодорожных путей на работу, иприметил складированные рельсы у стрелочного перевода, которые никем не охранялись. Общая сумма ущерба составила около 9 тыс. рублей.

Сейчас уголовное дело направлено в Калининский районный суд Тюмени.