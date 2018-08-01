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Тюменские хоккеисты встретятся с молодежной командой Кургана

Спорт, 17:37 13 августа 2018

фото: пресс-служба ХК "Тюменский Легион"

Молодежная команда "Тюменский легион" примет участие в традиционном хоккейном турнире, посвященном памяти Дениса Ляпина. Спортивные баталии пройдут в Чебаркуле с 14 по 18 августа.

Первым соперником подопечных Владимира Гусева станет "Юниор-Курган". Стало известно, что вратарскую линию "Легиона" на чебаркульском льду составят Николай Дрёмин и Владислав Булыгин.

Также в "молодежку" вернулись нападающие Сергей Арзамасцев и Григорий Воробьёв, выступавшие недавно за тюменскую команду мастеров "Рубин" на турнире в Кургане. В общей сложности в поездку отправятся 24 игрока.

Во втором матче 15 августа она встретится со своим оппонентом по чемпионату МХЛ уфимским "Толпаром".

Наконец, 18 августа тюменцы завершат свое выступление в Чебаркуле поединком с местной армейской командой "Звезда". Отметим, что она является действующим чемпионом Вооруженных сил Российской Федерации по хоккею, сообщает пресс-служба ХК "Тюменский легион".

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# Тюменский легион , хоккей

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