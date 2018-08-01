Новая школа в Тюмени примет тысячу двести учеников

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

За полтора года возвели строители второй корпус тюменской гимназии № 49 в районе "Тюменская слобода" в границах улиц Василия Подшибякина - Фармана Салманова – Обдорской (вблизи ЖК "Гармония", "Преображенский", "Ямальский-2", "Комарово").

Рабочие заканчивают сборку мебели, установку оборудования, уборку в классах. 1 сентября здесь прозвенит первый школьный звонок. Каким будет новое учебное заведение, журналистам тюменских СМИ показали представители генерального подрядчика - АИЖК по Тюменской области.

"Школа введена в эксплуатацию в июле этого года, сейчас остались мелкие работы. Они будут закончены 15-20 августа, 1 сентября сюда войдут ученики, - сообщил директор департамента инженерной подготовки и координации строительства АИЖК по Тюменской области Сергей Шаганенко. - Гимназия современная, оснащена всем необходимым, отвечает установленным нормам и требованиям".

В гимназии смогут обучаться 1 тыс. 200 детей. Здание кажется просторным: 20,7 тыс. квадратных метров, высокие потолки, десятки кабинетов. Новостройка состоит из трех блоков. Для начальных классов выделен отдельный блок со своим гардеробом, санузлами, помещением для групп продленного дня. Для родителей предусмотрели расширенную зону ожидания в холле первого этаже, ждать детей будет тепло и комфортно.

Специализация гимназии - химико-технологический профиль и иностранные языки, здесь оборудованы лингафонные кабинеты, два кабинета химии с лабораторной, классы для изучения физики и биологии. Будут действовать кабинеты домоводства и обработки тканей, мастерские по металлу и древесине, инструментальная комната.

Сотрудники школьной библиотеки расставляют по полкам новые учебные материалы. Уверяют, что в их книжном царстве школьникам будет удобно и интересно.

"Условия замечательные - все ярко, красочно, современно. Новое оборудование, удобные пуфы, достаточно учебников, детям здесь понравится. У нас откроется информационный центр, школьники смогут пользоваться ресурсами Президентской библиотеки", - рассказала педагог-библиотекарь Елена Корвецких.

Есть где развернуться любителям спорта. В большом спортзале смогут одновременно заниматься ученики трех классов, также имеется отдельный гимнастический зал. На большой территории рядом со зданием гимназии оборудован хоккейный корт, волейбольно-баскетбольная площадка и площадка для выполнения комплекса ГТО.

Творческих ребят приглашают в кружки звукозаписи, фото- и видеостудии. Они попробуют себя в роли ведущих, для этого в гимназии будет работать свой радиоузел.

В актовом зале одновременно разместятся 400 человек, на столько же посадочных мест рассчитана столовая.

Генподрядчик подчеркнул, что в гимназии будет удобно особым людям. Здание оборудовано лифтами, пандусами, санузлами с кнопками вызова помощи, на входе предусмотрены световые и звуковые маяки, в фойе - мнемосхемы, тактильно-контрастные указатели, на поручнях световые тактильные наклейки.

Работы профинансированы за счет средств областного и федерального бюджетов.

Татьяна Ковалева