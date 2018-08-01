Бывший работник банка осужден на четыре года за мошенничество

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37-летний бывший работник отдела экономической безопасности банка осужден на 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима за хищении более 98 млн рублей. Такой приговор вынес Ленинский районный суд Тюмени, сообщает региональная прокуратура.

Как следует из материалов дела, с 2010 года мужчина, работая в банке, стал параллельно практиковаться в совершении сделок с ценными бумагами и срочных сделок на фондовом рынке, используя заемные средства знакомых. При этом ожидаемой прибыли он не получил, более того, по итогам торгов получил отрицательный финансовый результат в виде потери крупных денежных сумм. В феврале 2012 года мужчина уволился из банка.

По версии следствия, он, понимая, что не сможет вернуть заемщикам деньги, разработал план хищения денежных средств у граждан. Злоумышленник предлагал знакомым заключить с ним как с физическим лицом договоры займа с выплатой высокой процентной ставки - от 3 до 10 % ежемесячно. Первоначально мужчина исправно выплачивал проценты и некоторые из граждан стали увеличивать передаваемые ему суммы, а также рекомендовать его знакомым, желающим приумножить свой капитал. Однако обратно своих денег они так и не получили.

По делу признаны потерпевшими 15 жителей Тюменской области. В период с мая 2012 года по май 2016 года им был причинен ущерб в общей сумме более 98 млн рублей. В сентябре 2016 года злоумышленник был объявлен в розыск. В апреле 2017 года он был задержан и по решению суда заключен под стражу. В августе 2017 года мера изменена на подписку о невыезде.

Кроме того, суд удовлетворил 9 заявленных исков и взыскал с осужденного в пользу потерпевших более 64 млн. рублей. Суд сохранил арест на имущество осужденного - автомобиль, квартиру, долю в квартире и снегоболотоход в целях обеспечения гражданских исков.

Приговор в законную силу не вступил.