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На Ямале директор спортивного клуба почти год не платил работнику зарплату

Происшествия, 14:38 16 августа 2018

Фото ИА "Тюменская линия"

Руководителя предприятия, обвиняемого в невыплате зарплаты сотруднику, осудят в Новом Уренгое, сообщает следственное управление СК РФ по Ямалу.

Генеральный директор авиационного технического спортивного клуба "Крылья Уренгоя" с февраля по ноябрь 2017 года полностью не выплачивал заработную плату работнику. Задолженность составила 240 тыс. рублей.

Кроме того, находясь в кабинете следователя, генеральный директор поцарапал сотруднику полиции ногтями руку и нанес удары ногами в область голени.

В ходе предварительного следствия обвиняемый свою вину не признал, мер к погашению задолженности по заработной плате не принял. Следствием наложен арест на установленное имущество должника. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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# невыплата зарплаты , Новый Уренгой

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