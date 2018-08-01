На Ямале директор спортивного клуба почти год не платил работнику зарплату

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Руководителя предприятия, обвиняемого в невыплате зарплаты сотруднику, осудят в Новом Уренгое, сообщает следственное управление СК РФ по Ямалу.

Генеральный директор авиационного технического спортивного клуба "Крылья Уренгоя" с февраля по ноябрь 2017 года полностью не выплачивал заработную плату работнику. Задолженность составила 240 тыс. рублей.

Кроме того, находясь в кабинете следователя, генеральный директор поцарапал сотруднику полиции ногтями руку и нанес удары ногами в область голени.

В ходе предварительного следствия обвиняемый свою вину не признал, мер к погашению задолженности по заработной плате не принял. Следствием наложен арест на установленное имущество должника. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.