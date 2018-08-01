Ишимские полеводы оценили виды на урожай

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Традиционный смотр полей прошел в Ишимском районе. Руководители и специалисты сельскохозяйственной отрасли с главой района Сергеем Ломовцевым побывали во всех хозяйствах и оценили состояние посевов, определили виды на урожай, сообщает администрация района.

Отсутствие осадков весной не позволило многим культурам реализовать свой потенциал в полной мере. В июле осадки выпали ниже средней нормы, что отрицательно сказалось на формировании зерна и положительно – на развитие болезней сельхозкультур. Наиболее ранние, как и самые поздние посевы оказались в более выгодных условиях, поэтому их состояние опасений не вызывает. По мнению специалистов, урожай в 2018 году должен быть хорошим.

"Несмотря на превратности погоды, состояние полей не вызывает нареканий, – сказал глава Ишимского района Сергей Ломовцев. – Коллективы сельхозпредприятий работают грамотно и добросовестно. Есть уверенность, что район и в этом году останется на ведущих позициях среди территорий области по сельскохозяйственным показателям".

Отметим, практически все посевы в районе обрабатываются на высоком технологическом уровне, с внесением полных доз удобрений, применением пестицидов и других необходимых средств.