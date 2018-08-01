Уральские моногорода на развитие малого и среднего бизнеса получат семь миллионов рублей

фото моногорода.рф фото моногорода.рф

Одиннадцать моногородов Свердловской области на реализацию программ, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства, получат до конца 2018 года 7 млн рублей, сообщает региональное правительство.

Как сообщила министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, 4,7 млн рублей поступят из федерального бюджета в рамках соглашения между Минэкономразвия РФ и правительством Свердловской области о предоставлении субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства. Еще 2,3 млн рублей на эти цели заложены в бюджете региона.

"Реализация данных мер позволит создать в моногородах дополнительные рабочие места. Напомню, губернатором Евгением Куйвашевым в программе "Пятилетка развития" обозначена задача к 2021 году увеличить долю занятых на малых и средних предприятиях до 40 процентов", - отметила Виктория Казакова.

Она уточнила, что субсидии получат все заявившиеся муниципалитеты. Главным условием для выделения моногородам средств является наличие муниципальной программы поддержки малого и среднего предпринимательства и ее софинансирование из местного бюджета в размере не менее 5 %.

Планируется предоставить субсидии не менее 28 субъектам малого и среднего предпринимательства. Средства пойдут на компенсацию части затрат предпринимателей, связанных с уплатой лизинговых платежей, а также процентов по кредитам, на строительство производственных зданий и сооружений, приобретение оборудования.

Также представителям малого и среднего бизнеса субсидируется часть затрат на создание и развитие центров времяпрепровождения детей, дошкольных образовательных центров и на социально ориентированную деятельность.