Судебные приставы опечатали вход в ТЦ "Престиж"

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Приостановлена эксплуатация ТЦ "Престиж", не отвечающего нормам пожарной безопасности, 17 августа, сообщает управление УФССП России по Тюменской области.

Исполнительный документ о запрете осуществления деятельности по эксплуатации здания торгового центра "Престиж" расположенного по адресу пр. Шаимский, 9/1, поступил на исполнение 17 августа. Деятельность ТЦ "Престиж" приостановлена до полного устранения нарушений законодательства о пожарной безопасности, правил безопасности эксплуатации электроустановок и требований градостроительного законодательства.

Судебные приставы будут проводить проверки сохранности наложенных пломб, печатей и исполнения требования о запрете деятельности.