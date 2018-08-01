Сибирское дерби пройдет на стадионе "Геолог" в Тюмени

фото www.fc-tyumen.ru фото www.fc-tyumen.ru

ФК "Тюмень" продолжит домашнюю серию поединком против "Сибири" из Новосибирска на "Геологе" 18 августа. На поле пройдет матч 7-го тура Олимп-первенства России по футболу среди команд ФНЛ, сообщает ФК "Тюмень".

Встреча откроет "двухраундовое" противостояние команд. 22 августа черно-белые вновь сразятся с гостями из Новосибирска в рамках 1/32 финала Кубка России. После шести туров "Тюмень" и "Сибирь" набрали по 8 очков. Подопечные Сергея Кирсанова отправились на выезд с хорошим настроением: в минувшем туре новосибирцы на выезде вырвали победу у воронежского "Факела" - 1:0.

В прошлом сезоне "Тюмень" встретилась с "Сибирью" трижды, и все поединки завершились положительно. Черно-белые нанесли поражение дома в Кубке России (2:1), на выезде (2:0), а на "Геологе" разошлись нулевой ничьей.

Главным судьей встречи назначен туляк Алексей Амелин. Рефери огласит стадион "Геолог" стартовым свистком в 17 часов.