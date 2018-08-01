Житель Сургута зарезал своего знакомого и поджег его дом

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Уголовное дело по факту убийства мужчины возбуждено в Сургуте, сообщает следственное управление СК РФ по Югре.

В одном из домов на ул. Речной поссорились двое мужчин. 35-летний подозреваемый зарезал своего знакомого. От повреждений он скончался на месте происшествия. После чего злоумышленник поджег дом и скрылся с места преступления.

Полицейским удалось задержать мужчину, он заключен под стражу. Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия.