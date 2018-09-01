Тюменский рынок жилья остается насыщенным

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20 тыс. 700 квартир продали в Тюмени с начала 2018 года.

Тюменский рынок жилья остается насыщенным. На рынке недвижимости насчитывается более 48 тыс. предложений по жилью.

В 2017 году было приобретено 32,5 тыс. квартир, из них с помощью ипотеки — 17 тыс. Общий размер кредитов, выданный под приобретение жилья, при средней ипотечной ставке 10,5% составил около 29 млрд рублей.

С 1 января по 1 августа 2018 года в регионе было введено 30 многоквартирных домов, за аналогичный период 2017 года — 25 домов.