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Тюменский рынок жилья остается насыщенным

Экономика, 17:01 01 сентября 2018

Фото Минстрой РФ

20 тыс. 700 квартир продали в Тюмени с начала 2018 года.

Тюменский рынок жилья остается насыщенным. На рынке недвижимости насчитывается более 48 тыс. предложений по жилью.

В 2017 году было приобретено 32,5 тыс. квартир, из них с помощью ипотеки — 17 тыс. Общий размер кредитов, выданный под приобретение жилья, при средней ипотечной ставке 10,5% составил около 29 млрд рублей.

С 1 января по 1 августа 2018 года в регионе было введено 30 многоквартирных домов, за аналогичный период 2017 года — 25 домов.

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# жилье , недвижимость

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