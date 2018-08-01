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Жительница Тюмени прописала в заброшенном доме более десятка мигрантов

Происшествия, 11:47 23 августа 2018

фото https://proctmo.ru

35-летняя жительница Тюмени приговорена к 1 году 1 месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима за за фиктивную регистрацию мигрантов в избушке без света и тепла, сообщает региональная прокуратура.

Такое решение принял мировой судья судебного участка № 2 Калининского судебного района Тюмени. Из материалов уголовного дела известно, что в январе 2017 года тюменка условно-досрочно освободилась из колонии, где отбывала наказание за тяжкое преступление. В декабре 2017 года она занялась фиктивной регистрацией мигрантов в пустующем доме отца по ул. Колхозной в Тюмени, где у нее имелась регистрация, в котором около шести лет назад был пожар. В доме нет света и отопления, окна в нем заколочены.

Женщина с декабря 2017 года по май 2018 года через многофункциональный центр направила в управление по вопросам миграции УМВД России по Тюменской области уведомления о прибытии в указанный дом 11 граждан из Армении, Таджикистана и Узбекистана.

Суд с учетом рецидива назначил женщине 1 год 1 месяц лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Она была взята под стражу в зале суда. Кроме того, суд по иску прокурора Калининского округа Тюмени взыскал с осужденной в доход государства 3 тыс. 600 рублей, полученные ее от мигрантов за фиктивную регистрацию.

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# мигранты , суд , фиктивная регистрация

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