Александр Моор: Тюменская область и Югра реализуют проекты по подготовке кадров для нефтегазовых компаний

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Тюменская область и Югра развивают сотрудничество в сфере подготовки высококвалифицированных кадров для предприятий нефтегазовой отрасли. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор, посетив центр политехнического обучения компании "Сургутнефтегаз" в ходе рабочей поездки в Сургут.

Александр Моор и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова осмотрели расположенные на территории площадью 42 га учебные аудитории и полигоны для практических занятий, а в завершение экскурсии поднялись на буровую, которую для сургутских нефтяников изготовили в Тюмени.

В состав центра политехнического обучения входят учебные полигоны, на которых учащиеся под руководством опытных мастеров производственного обучения отрабатывают практические навыки работы на основных производственных участках - добычи и подготовки нефти, бурения, текущего и капитального ремонта скважин, локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

"Главный корпус и участки полигона оснащены 10 тренажерными комплексами, 24 лабораторными стендами и 22 специализированными аудиториями, каждая из которых оборудована современными техническими средствами обучения", - отметил заместитель генерального директора компании "Сургутнефтегаз" по кадрам Михаил Кириленко.

По словам главного инженера центра Виктора Васильченко, все оборудование на учебных полигонах - действующее. Это позволяет в ходе учебного процесса моделировать любые, в том числе нештатные ситуации, которые могут возникнуть на реальном производстве.

"В 2017 году в центре прошли обучение 44 тысячи наших работников, в 2018 году планируем обучить 56 тысяч человек. Кроме того, 12 тысяч человек пройдут здесь профессиональную переподготовку. Центр готовит работников по более чем 350 специальностям. Для этого созданы все необходимые условия", - рассказал генеральный директор компании "Сургутнефтегаз" Владимир Богданов.

По мнению Александра Моора, центр политехнического обучения "Сургутнефтегаза" - уникальное учебное заведение, полностью ориентированное на решение стоящих перед компанией производственных задач.

"Это пример для подражания. Для нас особенно важно, что и в качестве учебного оборудования, и на реальном производстве "Сургутнефтегаз" широко использует продукцию тюменских предприятий. Сургутские нефтяники на протяжении многих лет активно сотрудничают с нашими машиностроителями, задавая современные стандарты, в том числе в сфере импортозамещения. Я уверен, что у нашего сотрудничества - хорошие перспективы", - подчеркнул Александр Моор.

Врио губернатора отметил, что образовательные учреждения Тюменской области и Югры имеют солидный опыт подготовки высококвалифицированных специалистов, востребованных в крупных нефтегазовых компаниях.

"Только в "Сургутнефтегазе" трудятся сегодня около 12 тысяч выпускников Тюменского нефтегазового университета. Мы обсудили с Натальей Комаровой перспективы реализации совместных образовательных проектов по подготовке специалистов, отвечающих требованиям не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня", - сообщил Александр Моор.

Отметим, что в Тюменской области "Сургутнефтегаз" ведет геологическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых на Нелымском, Шалимовском и Демьянском лицензионных участках, на которых в 2015-2016 годах открыто два месторождения, одно из которых уже введено в разработку.

В Тюменской области в 2017 году компания "Сургутнефтегаз" добыла 548 млн тонн нефти. За первое полугодие 2018 года добыча составила 408 млн тонн, что на 183% больше чем за аналогичный период прошлого года.

По итогам 2018 года планируется добыть 1 млрд 026 млн тонн тюменского "черного золота". К 2022 году объем добычи нефти компанией "Сургутнефтегаз" на территории Тюменской области должен составить 2,099 млн тонн в год.

Евгений Бабенко